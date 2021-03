Puc escollir vacuna?

El limitat nombre d'unitats ho impedeix, segons Sanitat

Actualitzada 13/03/2021 a les 12:33

Segurament, molta gent voldria escollir quina vacuna posar-se contra el coronavirus. Les darreres informacions sobre possibles efectes adversos del vaccí d'AstraZeneca han provocat escepticisme entre part de la població. La vacuna d'Oxford tampoc ofereix seguretat i, per tant, la pregunta és si es pot escollir.



Doncs la resposta és que no. A Espanya s'estan rebent dosis d'AstraZeneca, Pfizer i Moderna i són les autoritats sanitàries les que decideixen quina s'aplica a cadascú.Des del Ministeri de Sanitat asseguren que es posarà una vacuna o una altra «depenent de l'informació disponible de cada pacient», tot i que «tenint en compte el nombre limitat de vacunes, no serà possible escollir».