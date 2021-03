«No s'ha detectat cap mort relacionada amb la vacuna del coronavirus»

Després que diversos països europeus hagin suspès aquest divendres les vacunacions amb AstraZeneca per possibles efectes adversos en pacients, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha sortit al pas per a defensar l'ús d'aquesta vacuna.La portaveu Margaret Harris ha incidit en què «no s'han detectat morts relacionades amb l'administració de vacunes contra el coronavirus fins avui», quan ja s'han aplicat més de 268 milions de dosis a tot el món.Harris ha precisat que el Grup Assessor Estratègic d'Experts en Immunització (SAGE, per les seves sigles en anglès) de l'OMS ja està avaluant els informes sobre la vacuna de AstraZeneca.«Els episodis de coagulació de la sang són comuns en les persones pel que no és clar si això era una cosa que havia de succeir o si la vacuna va ser la responsable», ha explicat, i ha afegit que «no s'ha demostrat una relació causal».