La vacuna Pfizer talla la transmissió del coronavirus

Les persones no vacunades tenen 44 vegades més probabilitats de desenvolupar covid

13/03/2021 a les 11:53

Les companyies Pfizer i BioNTech, impulsores de la primera vacuna contra el coronavirus, van revelar que les dades obtingudes de la vacunació a Israel suggereixen que la seva vacuna contra la covid-19 és un 94% efectiva per a prevenir infeccions asimptomàtiques, cosa que significa que la vacuna podria reduir significativament la transmissió.Segons NBC, totes dues companyies també van revelar que l'última anàlisi de les dades israelianes mostra que la vacuna va ser en un 97% efectiva en la prevenció de malalties simptomàtiques, malalties greus i mort. Aquestes dades són concordes amb l'eficàcia del 95% que Pfizer i BioNTech van reportar en l'assaig clínic d'última etapa de la vacuna al desembre.L'anàlisi també mostra evidència real de l'efectivitat de la vacuna contra una variant altament infecciosa de covid-19 descoberta per primera vegada a Gran Bretanya, coneguda com a B.1.1.7. De fet, més del 80% de les mostres analitzades en l'estudi eren de la variant B.1.1.7.Només va haver-hi un nombre limitat d'infeccions a Israel causades per l'anomenada variant sud-africana, coneguda com a B.1.351, per la qual cosa els científics no van poder avaluar l'efectivitat de la vacuna contra aquesta variant.Israel és el país líder en la implementació de la vacuna, a causa, en part, a un acord per a compartir dades amb Pfizer i BioNTech. Fins al dimecres, al voltant del 55% de la seva població, de 9 milions de persones, havia rebut almenys una dosi de la vacuna de Pfizer, segons dades del Ministeri de Salut, i el 43% havia rebut totes dues dosis.Segons l'anàlisi, les persones no vacunades tenien 44 vegades més probabilitats de desenvolupar covid-19 simptomàtic i 29 vegades més probabilitats de morir de covid-19 que les que havien rebut la vacuna.El Ministeri de Salut d'Israel va descobrir anteriorment que la vacuna de Pfizer redueix la infecció, fins i tot en casos asimptomàtics, en un 89,4% i en casos simptomàtics en un 93,7%.