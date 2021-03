La ITV avisa: els cotxes matriculats des del 2008 no passaran la inspecció amb aquest testimoni encès

El testimoni MIL es considera un defecte greu i si està encès, el vehicle no passarà la inspecció

Però, ¿què és el testimoni MIL?

L'empresa pública Veiasa (Verificaciones industraiales de Andalucía) ha fet públic des de la xarxa social Twitter l'avís del canvi que s'aplicarà a tot el territori. Des de Veiasa avisen que un vehicle amb matrícula des de 2008 que tingui encès el testimoni MIL no passarà la següent inspecció d'ITV que li pertoqui.Veiasa apunta que aquest defecte es considerarà com a greu i, per tant, el vehicle en qüestió presentaria condicions inadequades.Segons recull El Mundo, el testimoni MIL és el que avisa d'una avaria en el motor. MIL correspon a 'Malfunction Indicator Light' i s'encén en el quadre d'instruments davant d'una avaria lleu o mal funcionament que pot derivar en conseqüències més greus. Aquest indicador s'il·lumina normalment amb el color groc al quadre d'instruments i des de la ITV es recomana acudir a un taller quan es detecti que s'ha encès.