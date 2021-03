L'impressionant rècord aconseguit per una nena d'11 anys amb un moviment de ioga

La nena del nord de l'Índia, Riya Paladia, va superar àmpliament l'anterior marca

12/03/2021 a les 18:14

Una nena d'onze anys del nord de l'Índia ha establert un impressionant rècord mundial en realitzar el major nombre de contorsions de ioga en un minut des d'una posició dempeus.L'esdeveniment va tenir lloc el 20 de gener al poblet de Gaulapar, al districte de Nainital (Uttarakhand), on la nena Riya Paladia va realitzar la denominada 'Niralamba Poorna Chakrasana' repetidament durant un minut davant una multitud que l'aclamava.Riya va aconseguir realitzar la intensa posició de ioga fins a 21 vegades en un minut, establint un rècord mundial, que anteriorment era de 15.El 'Niralamba Poorna Chakrasana' és un dels moviments de ioga més difícils.En declaracions a la premsa, l'entrenador de Riya, Amit, va comentar que, «Estic molt content del seu assoliment i que no hagi estat realment difícil per a ella, ja que sempre li ha agradat la gimnàstica i el ioga».