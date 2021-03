Els efectes secundaris de cada tipus de vacuna. Pfizer, Moderna i AstraZeneca

Consells per combatre aquests efectes que han aparegut durant la campanya de vacunació

Actualitzada 13/03/2021 a les 13:28

Efectes secundaris de la vacuna Pfizer

Efectes secundaris de la vacuna de Moderna

Efectes secundaris de la vacuna d'AstraZeneca

Consells per combatre els efectes secundaris

Durant la campanya de vacunació amb l'objectiu d'immunitzar a la població del país s'han administrat les vacunes Pfizer, Moderna i AstraZeneca.Segons recull el Diario de Cádiz, aquests són els efectes secundaris de les vacunes, que resulten clàssics efectes que s'han donat en qualsevol classe de vacuna.El Centre d'Informació de la Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) indica que la vacuna de Pfizer Y BioNTech pot provocar diversos efectes, alguns molt freqüents i altres de menys.Molt freqüents (més d'1 de cada 10 persones): Dolor en el lloc de la injecció, cansament, mal de cap, dolor muscular i febre lleu.Efectes freqüents (fins 1 de cada 10 persones): Enrogiment en el lloc de la injecció i nàusees.Efectes poc freqüents: (1 de cada 100 persones): Augment de grandària dels ganglis limfàtics, malestar, dolor en l'extremitat, insomni, picor en el lloc de la injecció.Aquests efectes adversos solen aparèixer un o dos dies posteriors a la vacunació. Els més comuns són els següents.A la zona d'injecció pot aparèixer dolor, enrogiment o inflor. Altres efectes secundaris poden ser calfreds, cansament i mal de cap. El document de la FDA d'Estats Units també recull altres reaccions com febre, nàusees, vòmits i dolors en articulacions i músculs.La fitxa tècnica que ha proporcionat la Unió Europea informa d'inflamació de la zona de la injecció en un 60% dels casos, dolor a la zona d'injecció en el 50% i cansament i malestar en 40% dels casos. Altres efectes menys freqüents són febre i calfreds en un 30% dels casos, nàusees en un 20% i febre superior als 38ºC en un 7% dels casos.Aquests efectes són més intensos les primeres 24 hores després de rebre la vacuna.El Ministeri de Sanitat únicament ha fet la menció de tractament al rebre una vacuna amb l'AstraZeneca, on recomana prendre Paracetamol d'un gram abans de la vacunació i cada 6 hores després de la vacunació durant 24 hores.El Centre per al Control i Prevenció de Malalties aconsella el següent para la resta de vacunes:-Consultar al metge per poder administrar un medicament com l'ibuprofens, aspirina o antihistamínics per als dolors o molèsties.-Pany fred i humit a la zona de la injecció i exercitar el braç.-Roba lleugera i beure molt líquid per combatre la febre.Els efectes secundaris de la vacuna poden aparèixer els primers díes després de rebre una dosi, però desapareixen uns dies després.