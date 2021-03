El vaticini de Rafael Bengoa sobri com serà l'estiu a Espanya

L'exdirector de Sistemes de Salut de l'OMS considera que aquest any «tampoc hi haurà vacances i estarem lluny de la immunitat que necessitem»

Actualitzada 13/03/2021 a les 19:12

L'exconseller de Salut i exdirector de Sistemes de Salut de l'OMS, Rafael Bengoa, ha valorat que, al pas que va la vacunació a Espanya contra el coronavirus, les restriccions continuaran aquest estiu, per la qual cosa enguany tampoc hi haurà vacances com les de la vella normalitat.En una entrevista en Nius Diari, Bengoa ha afirmat que «a l'estiu no tindrem suficient població vacunada i estarem lluny de la famosa immunitat de ramat que necessitem».En aquest sentit, el també exasesor d'Obama ha assegurat que «continuarem havent de tenir unes certes restriccions a la mobilitat, als espais interns, etcètera. I això simplement indica que la vacunació òbviament va massa a poc a poc com per a tenir aquest estiu normal».Així mateix, Bengoa coincideix amb l'advertiment de molts altres experts que ja estan avisant que hi haurà una quarta ona del virus a Espanya. «Ho veig com molt possible perquè està començant a passar en altres països», ha assenyalat.Segons Bengoa, l'augment de la incidència acumulada en països de l'entorn com Itàlia o Grècia hauria de ser un avís per a Espanya: «Hem d'estar planificant com si poguéssim tenir una quarta ona dins d'un mes», ha defensat.En una altra entrevista concedida a Ràdio Euskadi la setmana passada, l'expert en salut pública es mostrava partidari de vacunar «al màxim nombre de persones i com més de pressa millor».«Com més tard vacunem i menys, més variants pot haver-hi i més tard se solucionarà la pandèmia, i per tant cal accelerar al màxim possible la vacunació en el màxim nombre de centres», va insistir.