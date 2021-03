El Japó detecta una nova variant del coronavirus diferent a la del Regne Unit, Sud-àfrica i el Brasil

Les autoritats del país l'han localitzat en un viatger provinent de Filipines

Actualitzada 13/03/2021 a les 13:22

Les autoritats del Japó han detectat una nova variant del coronavirus en un viatger procedent de Filipines, la qual havia estat descoberta anteriorment en aquest país i podria presentar un major risc sanitari que els ceps més comuns, segons recullen avui els mitjans nipons.La variant és diferent les descobertes al Regne Unit, Sud-àfrica i el Brasil, encara que igual que aquestes podria ser més resistent a la immunitat generada per les vacunes disponibles, segons els detalls divulgats pel Ministeri de Salut nipó.El nou cep es va detectar en un home d'uns 60 anys que va arribar al Japó a través de l'aeroport de Narita i que va donar positiu per covid-19 malgrat que no presentava símptomes de la malaltia.Les autoritats nipones també van assenyalar que aquesta variant ha estat identificada anteriorment en el centre de Filipines des de finals de gener, on des de llavors s'han registrat més d'una trentena de contagis d'aquesta.El Ministeri nipó de Salut ha alertat de l'increment observat al país durant les últimes setmanes dels contagis per noves variants del coronavirus, entre elles les del Regne Unit, Sud-àfrica i el Brasil.Amb l'objectiu de frenar la propagació d'aquestes variants, el Japó manté les seves fronteres tancades des de finals de desembre excepte per al retorn de ciutadans nipons o d'estrangers residents al país asiàtic.el Japó acumula fins avui més de 445.600 contagis de coronavirus i 8.522 defuncions.