El BOE detalla els 95 sectors econòmics que podran accedir als 7.000 MEUR d'ajudes directes

Màxim 200.000 euros i mantenir l'activitat fins al juny del 2022

«Publicat el Reial decret Llei d'ajudes directes aprovades pel govern ahir. Hi ha oblits injustificats de sectors d'autònoms i empreses que s'han vist molt afectades per restriccions i limitacions d'activitat. Entre d'altres, les perruqueries i els centres d'estètica», ha assenyalat el president d'ATA, Lorenzo Amor. «Lluitarem per la seva inclusió», ha continuat Amor. D'altres sectors econòmics també s'han queixat per no veure's inclosos dins les 95 activitats amb dret a accedir als 7.000 MEUR d'ajudes directes. És el cas dels agents comercials (CNAE 4619), la neteja d'apartaments turístics (CNAE 8110), o el comerç minorista de productes cosmètics i higiènics en botigues especialitzades (CNAE 4775).Les empreses i autònoms podran rebre entre 4.000 i 200.000 euros, mentre que els treballadors per compte propi que tributin per mòduls podran rebre un màxim de 3.000 euros. Podran accedir a les ajudes directes del fons les companyies que hagin tingut una caiguda d'ingressos d'almenys el 30% amb relació a 2019 i serviran per cobrir fins al 40% de la caiguda addicional d'ingressos de micropimes i autònoms (amb fins a 10 treballadors) i del 20% per a la resta d'empreses. Les ajudes seran no reemborsables i serviran per cobrir la caiguda d'ingressos, cobrir despeses fixes pagar proveïdors o deutes que s'hagin contret entre març de 2020 i maig de 2021.Per accedir al paquet d'ajudes, les empreses hauran de mantenir l'activitat fins al 30 de juny de 2022 i no podran repartir dividends ni augmentar retribucions de l'alta direcció en dos anys.