Descobreixen que les proteïnes accessòries del covid-19 determinen la seva gravetat

L'estudi espanyol indica que si es bloquejen poden evitar casos més greus

Actualitzada 13/03/2021 a les 12:05

Les proteïnes accessòries del coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, exerceixen un paper molt rellevant en la inflamació generalitzada i descontrolada que es desencadena en l'organisme dels pacients més greus afligits per aquesta malaltia.Així ho ha conclòs un equip de recerca de la Universidad de Córdoba y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que ha ratificat el que fins ara només era una sospita, que l'accessori era tan determinant, ja que d'aquesta manera es comporten altres coronavirus.La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, que ha finançat la recerca, ha informat aquest dissabte que aquest descobriment permet fer un pas decisiu per a bloquejar aquestes proteïnes accessòries i evitar els processos inflamatoris greus a través de tractaments ràpids i eficients.El coronavirus que ha desencadenat la pandèmia es compon de tres tipus de proteïnes: les estructurals, essencials per a infectar; les no estructurals, claus per a propiciar la seva multiplicació a l'interior de la cèl·lula, i les accessòries, que serien les responsables de la inflamació desproporcionada i agressiva que resulta contraproduent per a la salut de les persones infectades.Aquest equip de recerca ha aconseguit identificar nou proteïnes d'aquest tipus, de les quals quatre han demostrat ser les més decisives en l'activació d'aquesta resposta immune descontrolada.«Només pel simple fet de ser presents en les cèl·lules, ja sabem que tenen una implicació directa en aquesta tempesta de citocines», assenyala Juan José Garrido, professor titular de Genètica en la Universidad de Córdoba, encarregat de la coordinació del treball en la institució acadèmica andalusa.Al seu judici, «es tracta d'un gran avanç i ara hem d'estudiar el mecanisme pel qual provoquen aquesta inflamació», ja que «una vegada que ja es coneix que aquestes quatre proteïnes són causants d'aquesta resposta descontrolada, es poden bloquejar i evitar que actuïn».