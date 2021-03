Desarticulat un clan de narcotraficants que operava des de Tarragona i que disposava d'un submarí

L'operació policial s'ha tancat amb 52 detinguts i gairebé 3.000 quios de cocaïna intervinguts

12/03/2021 a les 23:52

La Policia Nacional s'ha confiscat a Màlaga d'una embarcació semisubmergible amb capacitat per a transportar fins a dues tones de droga, en una macrooperació per a desarticular un clan que operava des de Tarragona saldada amb 52 detinguts i 2.900 quilos de cocaïna i 700 d'haixix intervingut.El comissari general de Policia Judicial, Rafael Pérez, ha explicat en roda de premsa en Sant Roque (Cadis) que el narcosubmarí fabricat de manera artesanal i amb unes dimensions de nou metres d'eslora, tres de mànega i tres de calat, va ser localitzat en una nau industrial.Encara no estava acabat i, segons les perquisicions, anava a ser usat per a fer-se a la mar fins a trobar-se amb una nau d'abastament, de la qual prendria un carregament de cocaïna per a després traslladar-lo a les costes espanyoles.En aquesta macrooperació, denominada FERRO, han participat al llarg de més d'un any d'investigacions més de 300 policies nacionals espanyols de diferents províncies i agents de Colòmbia, Holanda, Portugal, el Regne Unit i dels EUA, coordinats per Europol.La recerca, tutelada per la Fiscalia i el Jutjat d'Instrucció 3 de Tarragona, va iniciar-se quan es va detectar a unes empreses espanyoles amb seu a Catalunya que, sota aparença de legalitat, anaven a introduir cocaïna a Espanya camuflada amb productes legals que importaven des de Sud-amèrica.Entre abril i desembre del 2020 van ser intervinguts a Colòmbia en quatre operacions 2.900 quilos d'estupefaent ocult i dissolt en substrat de coco, coca de palmera d'oli i guix agrícola, una mercaderia que anava ser traslladada a Espanya, a través del Regne Unit i Bèlgica.Dies abans a aquestes confiscacions, va ser interceptat un camió a Lisboa amb destinació al Regne Unit, que transportava banyeres d'hidromassatge, cent quilos d'haixix i cent quilos de marihuana.Les perquisicions es van enfocar després a Espanya i es van dur a terme en quatre fases, durant les quals han estat intervinguts més de 400 quilos de cocaïna, 700 quilos d'haixix, més de 100.000 euros en efectiu, quatre vehicles d'alta gamma, rellotges de luxe, s'han bloquejat quatre comptes bancaris i un immoble i s'han desmantellat a Catalunya diversos laboratoris clandestins, un d'ells amb capacitat per a produir 750 quilos de cocaïna mensuals.Al novembre del 2020, els agents van localitzar els domicilis dels principals membres de l'organització a Tarragona, i de manera simultània van detenir a tretze persones, entre ells el principal investigat, i van realitzar sis registres.En aquest moment els agents van localitzar una 'cuina' per a manipular la droga, en un habitatge on van confiscar 15 quilos de clorhidrat de cocaïna llestos per a la seva distribució a l'engròs, així com 60 quilos de cocaïna al costat de diferents substàncies químiques.El febrer passat els agents van detectar una altra branca de l'organització assentada a la Costa del Sol i que es dedicava al tràfic d'haixix a través de l'Estret de Gibraltar.Es va interceptar un enviament de 583 quilos haixix amb destinació a França i Itàlia en un peatge de Salou, on van ser detingudes quatre persones en un dispositiu en el qual es van realitzar cinc registres.En un d'ells, en una nau de Màlaga, va ser localitzada l'embarcació semisubmergible. Segons la Policia, és la primera amb aquestes característiques localitzada a Espanya.Per a la seva construcció han utilitzant una quilla sobre la qual s'ha muntat una estructura amb panells de contraxapat i fibra de vidre per a donar resistència a l'estructura.Comptava amb dos motors de 200 CV cadascun que serien controlats des d'una consola interior, encara que la nau encara no tenia les instal·lacions elèctriques.En un altre registre en una nau en el municipi barceloní de Sant Vicenç de Castellet, es van intervenir 21 quilos de cocaïna i 2.200 sacs que van donar un pes total de 22 tones de substrat de coco impregnat amb més de 300 quilos de cocaïna.Quan la Policia registrava aquesta nau, van acudir tres homes d'origen dominicà, que van ser detinguts per la seva presumpta vinculació amb l'organització.En una altra nau a Barcelona va ser localitzat un altre laboratori clandestí dedicat a l'extracció, producció i adulteració de cocaïna i drogues de síntesis.Allí es van trobar 12.000 litres de precursors emmagatzemats per al processament de cocaïna, la qual cosa, segons la Policia, podia fer tinguessin una producció aproximada de 750 quilos mensuals d'aquesta substància.Els investigadors creuen que l'organització utilitzava com a font de finançament per a operacions més grans d'introducció de cocaïna, la venda d'haixix i de la producció d'una plantació de marihuana que van trobar en una nau annexa al laboratori amb unes 1.154 plantes.Les perquisicions van portar a localitzar en una altra nau a Totana (Múrcia) una llanxa de fibra de vidre de 15 metres d'eslora i 4 motors de 350 CV, valorada en més de 300.000 euros, amb 7.000 litres de gasolina envasats en garrafes.Afinal de febrer, en la quarta i última fase d'explotació de la investigació, els agents van realitzar 24 registres a Tarragona, Barcelona, Castelló, València, Múrcia, Màlaga, Cadis, Granada i Badajoz i va detenir a altres 21 persones.Van ser confiscats 6.000 litres de precursors que presumptament anaven a ser destinats a la instal·lació d'un altre laboratori clandestí de cocaïna en la zona de Múrcia, així com diners i nombrosa documentació relacionada amb els enviaments de cocaïna des de Colòmbia fins a Espanya, que també es feia a través de caixes de pinya contaminades amb cocaïna, des de la República Dominicana.En total han estat detingudes 52 persones, de les quals 30 han ingressat ja a la presó, i s'han practicat 47 registres a Tarragona, Barcelona, Girona, Màlaga, Castelló, València, Múrcia, Cadis, Granada i Badajoz.