Un turoperador alemany ofereix test gratis per viatjar a Mallorca per Setmana Santa

La iniciativa ofereix «unes vacances amb màxima seguretat» i sense complicacions pels actuals requisits sanitaris

Actualitzada 12/03/2021 a les 12:26

Un dels majors turoperadors alemanys, Der Touristik, oferirà test PCR gratuïts per als qui contractin per a Setmana Santa paquets turístics tancats a Mallorca.El grup va anunciar en un comunicat que els qui contractin fins al 22 de març un viatge organitzat a Mallorca a través de Dertour, ITS o Jahn Reisen per al període entre el 27 de març i el 30 d'abril, podran gaudir sense cost afegit dels test PCR obligatoris «per als vols d'anada i tornada».«Ens alegrem de poder finalment tornar a satisfer el desig de molts turistes d'un descans a Mallorca. Al cap i a la fi, l'illa ha estat tradicionalment un dels destins més desitjats per Setmana Santa», va assegurar el gerent de Der Touristik, Mark Tantz.Aquesta iniciativa, va subratllar, ofereix als seus clients «unes vacances amb màxima seguretat» i sense grans complicacions pels actuals requisits sanitaris.Der Touristik va considerar que les condicions actuals són positives: la incidència ha caigut a les Balears en els últims dies i s'han aixecat algunes restriccions, entre elles les que afecten la restauració.«Les Balears han optimitzat encara més els seus plans de sanitat i prevenció», va agregar el touroperador, que va explicar que als seus hotels s'han pres «mesures comprensives» per a la seguretat dels clients.Els turistes alemanys, agrega el comunicat, podran fer-se «còmodament a casa» el test d'anada -el que exigeix Espanya per a l'entrada al país- gràcies a un acord del turoperador amb el laboratori Kneißler, que emetrà un certificat oficial amb el resultat del test.Per a la tornada, s'ofereix la possibilitat de realitzar el test a Mallorca per un equip mòbil del turoperador (si es requereix el PCR en arribar) o s'enviaran a casa (per als qui hagin de realitzar-lo a partir del cinquè dia de quarantena). Els diferents länder alemanys tenen regulacions diferents.Alemanya és el segon mercat emissor de turistes a Espanya, per darrere tan sols del Regne Unit. Les quatre comunitats autònomes que reben més viatgers alemanys són Balears, Canàries, Andalusia i Catalunya.