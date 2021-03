Un pare queda exempt de pagar la pensió alimentària al seu fill 'nini'

El jove ni estudia ni treballa ni té intenció de fer-ho

Actualitzada 12/03/2021 a les 17:38

Un jutge a Lugo ha decidit que un pare no pagarà més al seu fill de 20 anys la pensió alimentària, la raó: el jove ni estudia ni treballa ni té intenció de fer-ho.Segons ha indicat el mitjà Nius, la sentència de divorci indicava que el progenitor havia de pagar 75 euros al mes de pensió alimentaria. El noi no tenia ingressos i, en un primer moment, el jutjat va determinar que el noi necessitava temps per trobar feina.El pare va recórrer la decisió i, finalment el jutjat de Pontevedra li ha donat la raó. De fet, el jutge considera que, d'aquesta manera, s'evita que el noi es passi tota la vida sense fer res.Aquest noi no té ni l'ESO, ho va deixar el 2017 dient que no volia seguir estudiant. Tampoc havia intentat incorporar-se al món laboral, ni tan sols estava inscrit al SEPE. Amb aquestes dades el jutjat considera que el noi s'ha aprofitat de la situació, que mostra un desinterès per trobar feina ni té cap mena de motivació per millor la seva situació.El fill, a més, ha reconegut que no li agafava el telèfon al pare i que de fet, si alguna vegada se l'havia trobat pel carrer, es negava a dirigir-li la paraula.