Romania suspèn la vacunació amb el lot d'AstraZeneca retirat a Itàlia

El país va rebre unes 81.600 dosis el 7 de febrer, de les quals ja ha administrat 77.049

Actualitzada 12/03/2021 a les 10:58

Les autoritats sanitàries romaneses van suspendre anit temporalment la vacunació amb unes 4.000 dosis del lot d'AstraZeneca retirat el dijous per Itàlia després de la mort de dues persones a les quals se'ls havien administrat aquest fàrmac.Les autoritats italianes i europees no han trobat de moment cap relació de causalitat entre la vacuna i les morts, però han obert una investigació per descartar qualsevol efecte secundari de la vacuna.«Com a mesura d'extrema precaució, s'ha decidit posar en quarantena temporal les dosis que ens queden (d'aquest lot) fins que finalitzi l'avaluació de l'Agència Europea del Medicament», assenyala un comunicat el Comitè Nacional per a la Vacunació (CNAV) romanès.El lot retirat a Itàlia i Romania és l'ABV 2856, del qual Romania va rebre unes 81.600 dosis el 7 de febrer, de les quals ja ha administrat 77.049 dosis. Les 4.257 dosis restants han estat temporalment retirades.La decisió romanesa ve després que Dinamarca, Islàndia i Noruega hagin suspès per complet la immunització amb aquesta vacuna de producció anglo-sueca després de sofrir una trombosi diverses persones que la van rebre, si bé no s'ha demostrat causalitat entre totes dues circumstàncies.