Quatre comunitats retiren lots de la vacuna d'Astrazeneca

Actualitzada 12/03/2021 a les 15:54

Les Canàries, Astúries, Andalusia i Castellà i Lleó han decidit retirar temporalment algunes dosis de la vacuna d'AstraZeneca. La decisió ha estat motivada pels dubtes que ha generat un lot de vacunes que podria haver provocat trombosi en alguns pacients de diferents països europeus.De moment els governs d'aquestes quatre comunitats han volgut subratllar la confiança en el medicament i han indicat que es tracta d'una mesura de precaució.Tot i que encara no hi ha cap indici que confirmi que els episodis de trombosis, amb alguns pacients morts, han estat provocats per la inoculació de la vacuna, l'EMA ha obert una investigació.