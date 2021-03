Portar 6,7 milions d'espermatozoides a la lluna per protegir la raça humana d'una possible extinció

Els investigadors proposen mantenir congelats els espermatozoides amb energia solar, instal·lant plaques solars a la fossa

Portar 6,7 milions d'espermatozoides a la lluna, aquesta és la proposta de sis investigadors de la Universitat d'Arizona, Estats Units, per protegir la raça humana d'una possible extinció.Els investigadors proposen enterrar les mostres en una fossa lunar i, d'aquesta manera, ajudar a repoblar la Terra en cas d'epidèmies mortals, erupcions volcàniques, guerres nuclears, i tota mena de catàstrofes a gran escala.De fet, els investigadors han pensat en tot i proposen mantenir congelats els espermatozoides amb energia solar, instal·lant plaques solars a la fossa.Es tracta d'una proposta d'allò més excèntrica, però, com a concepte, es tracta d'una còpia del que es fa a Svalbard, Noruega, on una instal·lació acull més d'un milió de mostres de cultiu de gairebé tots els països del món.