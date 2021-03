La segona dosi de la vacuna no és necessària en aquells que hagin estat infectats

Aquest canvi evitaria efectes secundaris d'una segona vacunació

Una única injecció de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer/BioNTech o Moderna podria ser suficient per a proporcionar immunitat a les persones que ja han estat infectades pel coronavirus, segons un treball publicat a la revista New England Journal of Medicine.Els seus responsables són investigadors de l'escola de medicina Icahn de Muntanya de Sinaí de Nova York, que assenyalen que l'eficàcia d'una sola dosi «ajudaria a estirar els limitats subministraments de vacunes».A més, aquest canvi també podria evitar efectes secundaris innecessaris d'una segona dosi de la vacuna, que, segons els investigadors, «són significativament majors en les persones amb immunitat preexistent al SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19».«Vam demostrar que la resposta dels anticossos a la primera dosi de la vacuna en persones amb immunitat preexistent és igual o fins i tot supera la resposta en persones no infectades després de la segona dosi», afirma Viviana Simon, autora de l'article.Per això, afegeix, «creiem que una única dosi de la vacuna és suficient perquè les persones que ja han estat infectades pel SARS-CoV-2 aconsegueixin la immunitat».