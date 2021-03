Actualitzada 12/03/2021 a les 13:04

La pàgina web del Servei Públic Estatal d'Ocupació (SEPE) torna a funcionar després que un atac informàtic bloquegés el portal durant tres dies. En un missatge a Twitter, el SEPE ha informat que la web torna a estar accessible, tot i que encara no permet fer tràmits. «Estem treballant amb l'objectiu de restaurar com més aviat millor els serveis al ciutadà a la seu electrònica», ha escrit a les xarxes. En aquest sentit, també ha informat que el termini de sol·licitud de les prestacions s'ampliarà tants dies com la plataforma hagi estat fora de servei. Alhora, especifica que el bloqueig de la web no afectarà aquells que ja han sol·licitat prestacions i afegeix que no serà necessari renovar la demanda d'ocupació.