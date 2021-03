Itàlia decreta el confinament per als tres dies de la Setmana Santa

S'aplicarà a partir del 15 de març la zona vermella, la de majors restriccions, a les regions amb una incidència més gran

Actualitzada 12/03/2021 a les 14:43

El Govern italià ha aprovat avui un decret llei per aplicar el confinament total del 3 al 5 d'abril pròxims, els tres dies festius de la Setmana Santa a Itàlia, i aplicarà a partir del 15 de març la zona vermella, la de majors restriccions, a les regions amb una incidència setmanal superior a 250 casos per cada 100.000 habitants.El decret llei, que haurà de ser aprovat pel Parlament, endureix les mesures actuals a Itàlia després que en l'últim dia es registressin 25.673 nous contagis de coronavirus, el major número des de fa mesos, i augmentés la pressió als hospitals.Les noves mesures restrictives aprovades avui al Consell de Ministres, després de parlar amb les regions, seran vàlides del 15 de març al 6 d'abril.Segons fonts governamentals, durant els tres dies festius de Setmana Santa els ciutadans podran traslladar-se a una altra casa dins de la pròpia regió, una vegada al dia i només dues persones, sense comptar els menors de 14 anys. Una excepció per poder visitar a familiars en aquestes dates.Segons el decret, les àrees grogues -les de menys restriccions- desapareixeran, i passaran a zona vermella aquelles regions que tinguin una incidència setmanal superior a 250 casos per cada 100 mil habitants, per la qual cosa des de dilluns que ve gairebé tota Itàlia estarà en zona vermella o taronja.D'aquesta manera, només la regió de Sardenya serà l'única a romandre en zona blanca, amb totes les activitats obertes, mentre que a partir del pròxim dilluns acabaran en zona vermella Llombardia, Piemont, Vèneto, Las Marcas, Trentino Alt Adige, Emília-Romaña i Friuli-Venècia Julia, mentre que està en dubte Laci, la capital del qual és Roma, en espera de les últimes dades.En vermell, des de la setmana passada, ja estan Campània, Basilicata i Molise; és una zona on es permet poder anar a treballar, però tanquen tots els col·legis i universitats i activitats no essencials.Per una altra costat, com va anunciar la ministra d'Assumptes regionals, Maria Stella Gelmini, s'han aprovat ajudes de fins a 290 milions per a facilitar els permisos parentals retribuïts als qui hagin de quedar-se amb els seus fills pel tancament dels col·legis i també s'augmentaran les ajudes per a contractar persones d'ajuda a casa.