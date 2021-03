Hipertèrmia, miàlgia, congestió nasal i rinolàlia

Actualitzada 11/03/2021 a les 20:44

Quatre són els símptomes que poden predir el contagi per coronavirus, segons un estudi realitzat per metdes de l'Universitat Ivano Frankivisk, a Ucraïna. Es tracta d'hipertèrmia, miàlgia, congestió nasal i rinolàlia.



Aquests quatre indicis tenen un major valor predictiu que d'altres com el mal de gola, la tos o la secreció nassal.L'investigació encara s'ha de concretar una mica més, però segons l'estudi, els quatre abans esmentats són «símptomes clau per a un pronòstic de covid-19 lleu».Es va tractar 120 pacients de 18 a 72 anys abans d'extreure aquestes conclusions. Tots ells tenien sospita de coronavirus lleu. Els metges van avalura els símptomes utilitzant una escala de quatre punts i els malalts es van sotmetre després a una PCR per tal de confirmar el diagnòstic.