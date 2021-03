El trànsit d'Internet ha augmentat un 50% en un any

El teletreball ha disparat la xifra

Actualitzada 11/03/2021 a les 19:37

L'entrada en escena del coronavirus ha tingut efectes devastadors a nivell sanitari i econòmic. Ara bé, també ha tingut altres conseqüències, per exemple, relacionades amb Internet. Una de les dades que més crida l'atenció és que en un any, o sigui, des del març del 2020, s'ha incrementat en un 50% el trànsit de dades, tal com detalla DE-CIX (Deutscher Commercial Internet Exchange, el punt d'intercanvi d'Internet).



El teletreball s'ha incrementat molt des de l'inici de la pandèmia, sobretot des del moment en el qual es va decretar l'Estat d'Alarma. Tot i la gran càrrega de trànsit de dades, la xarxa ho va suportar.DE-CIX acostuma a registrar un increment de trànsit de dades d'entre el 10 i el 15%, però entre els mesos de febrer i novembre del 2020, va ser aproximadament del 30%.DE-CIX té 28 localitzacions arreu del món, però en el seu punt a Madrid és on les xifres han resultat més sorprenents, amb aquest increment del 50%.