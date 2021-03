El lot d'AstraZeneca investigat ja ha estat administrat a Espanya

Actualitzada 12/03/2021 a les 10:39

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assenyalat aquest divendres que el lot d'AstraZeneca retirat en altres països per suposats episodis de trombes i que està sent investigat ja va ser subministrat i administrat a Espanya per la qual cosa «no es tracta de parar un lot que no tenim».En una entrevista a RNE i a la pregunta de si s'activarà un seguiment específic de les persones inoculades amb aquesta partida, Darias ha explicat que el Ministeri i l'Agència Espanyola del Medicament fa un seguiment de farmacovigilància «permanent» des que s'administra qualsevol vacuna per la qual cosa no es posarà en marxa cap procés concret perquè el que hi ha ja és «molt potent».Darias ha insistit que la vacuna d'AstraZeneca és «segura» i així ho diu l'Agència Europea del Medicament (EMA), que ha posat de manifest que «no hi ha relació causal entre l'esdeveniment de trombes i la vacuna en si». Per tant, ha reiterat el missatge de «prudència i tranquil·litat» i màxima vigilància.Respecte al fet que l'EMA s'hagi donat 14 dies per establir una recomanació general sobre la vacunació d'AstraZeneca i si Espanya finalment l'aplicarà a majors de 55 anys, Darias ha dit que el Govern es donarà «un temps d'espera» en funció del que digui l'EMA «i a partir d'aquí actuarem».Segons va decidir a mitjans de febrer la Comissió de Salut Pública, la vacuna de AstraZeneca s'està administrant a treballadors essencials menors de 55 anys (bombers, docents, policies i alguns sanitaris no de primera línia, entre altres), als quals seguirà la població general entre 45 i 55 anys.La ministra també s'ha referit a la vacunació de la població infantil i ha assenyalat que mentre no hi hagi assajos clínics ni evidències «no es pot procedir a aquesta vacunació» i ha recordat que la fitxa tècnica de l'EMA és a partir dels 18 anys. En el cas de les embarassades, Darias ha considerat que, de moment, només es durà a terme sota prescripció mèdica.