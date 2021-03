El gegant britànic BT cancel·la la seva participació presencial al Mobile

La baixa de l'empresa de telecomunicacions se suma a les d'Ericsson, Nokia, Sony i Facebook

Actualitzada 12/03/2021 a les 14:59

El gegant britànic de les telecomunicacions BT se suma a la llista de baixes del Mobile World Congress i no participarà presencialment a la fira a Barcelona, segons ha avançat 'Light Reading' i han confirmat fonts de la companyia a l'ACN. L'anunci de BT arriba després que altres empreses multinacionals com Ericsson, Nokia, Sony o Facebook també hagin confirmat en els darrers dies que no viatjaran a la capital catalana per participar al congrés, previst entre el 28 de juny i l'1 de juliol. Un portaveu de l'empresa ha assegurat, però, que BT sí que participarà «activament» als actes digitals que s'organitzin pel Mobile.