El COI comprarà les vacunes a la Xina

Per cada dosi en donarà dues per a la població d'aquest país

Actualitzada 11/03/2021 a les 19:46

El Comitè Olímpic Internacional (COI) pagarà les vacunes contra el covid-19 que la Xina ha posat a la disposició dels esportistes olímpics i paralímpics que competeixin a Tòquio 2020 i, a més, per cadascuna d'aquestes dosis, l'organisme esportiu donarà «dues dosis més per a la població d'aquest país respectiu».El president del COI, l'alemany Thomas Bach, va fer aquest anunci davant la 137 Sessió del comitè, reunida de manera telemàtica.«Un nombre significatiu d'equips olímpics ja han estat vacunats, d'acord amb les seves directrius nacionals de vacunació. Un altre nombre important ja ha rebut el compromís dels seus governs referent a això», va dir Bach.«El COI», va afegir, «ha rebut una amable oferta del Comitè Olímpic Xinès, amfitrió dels Jocs de Pequín 2022. L'oferta consisteix a posar a la disposició dels participants en les dues edicions dels Jocs Olímpics, Tòquio 2020 i Pequín 2022, dosis addicionals de vacunes».El president del COI va assenyalar que aquesta oferta xinesa «s'inscriu en el veritable esperit olímpic de solidaritat».«Amb aquest esperit, el COI pagarà aquestes dosis addicionals de vacunes, no tan sols per als equips olímpics, sinó també per als paralímpics», va afirmar.«A més, per cadascuna d'aquestes dosis addicionals per a un equip olímpic i paralímpic, el COI pagarà dues dosis més que podran posar-se a la disposició de la població del país respectiu, segons les seves necessitats», va anunciar el president del COI, reelegit aquest dimecres per al càrrec.