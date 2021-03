Descobreixen que una dona porta morta 12 anys a casa seva a Aberdeen perquè no va acudir a vacunar-se

Actualitzada 12/03/2021 a les 08:57

El cos sense vida de Christina Malley, una dona que residia a Aberdeen (Escòcia), va ser trobat el passat 25 de febrer per unes infermeres que van anar a buscar-la al seu domicili per a inocular-li la vacuna contra la covid-19. La dona, que actualment tindria 80 anys, no va acudir a la seva cita per a vacunar-se al seu centre de salut, així que, les sanitàries van decidir anar al seu domicili per a subministrar-li el fàrmac.En arribar, els va obrir la porta el marit de Malley, un home d'edat avançada, que els va dir a les infermeres que la seva dona «estava a l'estranger». Les sanitàries van veure el cos sense vida de l'anciana i van avisar a la Policia, segons recull Daily Rècord.Els cossos de seguretat es van personar al domicili i van pentinar la zona. S'ha obert una investigació i les primeres hipòtesis forenses apunten al fet que la dona podia portar morta uns dotze anys: «Les investigacions ens fan pensar que Christina Malley podria haver mort fa més d'una dècada, possiblement fa 12 anys», exposa el mitjà britànic.Un portaveu de la policia d'Escòcia va confirmar que les investigacions sobre les circumstàncies segueixen «en curs».