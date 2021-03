Compartir el compte de Netflix podria arribar a la seva fi

Un missatge de Netflix ha alertat a tots els usuaris: «Si no vius amb el propietari del compte, necessites el teu propi compte per a continuar veient contingut»

Actualitzada 12/03/2021 a les 16:20

Un missatge de Netflix ha alertat a tots els usuaris: «Si no vius amb el propietari del compte, necessites el teu propi compte per a continuar veient contingut».Es tracta d'un missatge que apareix a la pantalla d'alguns usuaris, que ho han compartit a les xarxes socials, i ha encès les alarmes de moltes persones que comparteixen el seu compte. Encara no se sap si els comptes sospitosos de compartir contrasenya (així s'evita pagar el preu total de la subscripció) són els que han rebut el missatge, o si es tracta d'una nova mesura que la companyia començarà a aplicar.Un compte de Netflix permet fins a 5 usuaris diferents, que poden crear cadascun un perfil propi. Això no significa que tothom pugui reproduir el contingut a la vegada, tot depèn de la tarifa que es pagui.Tot i que el tema de compartir la contrasenya és bastant usual, Netflix era la única plataforma poc restrictiva amb això, a diferència d'HBO o Amazon Prime. La pregunta ara: Seguirà Netflix sent una plataforma permissiva?