Ciutadans es trenca a Múrcia i no hi haurà moció de censura al govern del PP

Tres diputats han anunciat que no respectaran la disciplina de partit i el president regional els nomena viceconsellers

Actualitzada 12/03/2021 a les 16:42

Els diputats regionals de Cs Isabel Franco, Valle Miguelez i Francisco Alvarez han anunciat que votaran en contra de la moció de censura presentada pel seu partit i el PSOE contra el Govern de Fernando López Miras, del PP, qui després d'aquesta decisió els ha nomenat viceconsellers a l'Executiu regional.Isabel Franco, vicepresidenta i consellera de l'àrea social del Govern murcià des de maig de 2019, han fet saber aquest divendres en roda de premsa aquesta decisió al costat del president en la seu de la presidència de la Comunitat.Segons ella, continua vigent l'acord per a la investidura aconseguit fa dos anys per tots dos partits i ha manifestat que va signar al costat dels altres cinc diputats del seu grup la moció de censura per «disciplina de partit», si bé no la confirmarà al Parlament murcià.Dimarts passat PSOE i Ciutadans, que sumen majoria absoluta en l'Assemblea Regional de Múrcia, van presentar una moció de censura contra el Govern regional, format per PP i Cs, que finalment decaurà per la falta de suport de tres dels sis parlamentaris de la formació taronja.El president del Govern regional, Fernando López Miras, ha anunciat a primera hora d'aquesta tarda, en el Palau de Sant Esteban, la incorporació al Consell de Govern de Valle Miguélez com a consellera d'Empresa, Indústria i Càrrec de portaveu, a Francisco Álvarez com a conseller d'Ocupació, Recerca i Universitats, i a Antonio Sánchez Lorente com a conseller de Transparència, Participació i Administració Pública.Miras ha afirmat que, d'aquesta manera, es compleix l'acord signat entre Ciutadans i PP el 26 de maig de 2019 i, segons ha dit, «les ambicions personals d'uns pocs mai poden triomfar» i la Regió «no es mereixia ser escenari d'un mercat d'intercanvi de butaques».Ha qualificat la moció de censura com un «espectacle vergonyós i lamentable» i ha acusat el PSOE i als membres de Ciutadans que donen suport a la moció d'anteposar «el seu interès personal» al dels murcians.Miras ha agraït el «compromís i la responsabilitat» dels diputats de Ciutadans que votaran en contra de la moció de censura i ha exigit al PSOE i a la coordinadora autonòmica de Cs, Ana Martínez Vidal, que la retirin perquè «la Regió no passi per aquest circ motivat únicament per l'ambició personal». «Ja està bé», ha sentenciat.Sobre el paper de la direcció nacional del PP en la negociació amb els diputats de Ciutadans, Miras ha assenyalat que el secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha estat al seu «costat des del dimarts».Per part seva, la vicepresidenta del Govern regional, Isabel Franco, ha assegurat representar «al partit que va signar l'acord de govern al maig del 19: a Ciutadans», i ha considerat que el seu rebuig a la moció de censura és «l'actitud més responsable en aquests moments».«Votarem en contra de la moció perquè estem obligats a respectar als ciutadans de la Regió i el compromís de servei públic que assumim fa dos anys», ha expressat Franco, qui ha assegurat que va signar el text de la moció de censura «per disciplina de partit».Va denominar la moció com a «automoció» de censura puix que part dels signants formaven part del propi govern, una cosa insòlita en la democràcia, i de «inoportuna i infundada» perquè l'Executiu regional està «funcionant bé».Preguntada pel temor al fet que la seva actual postura suposi la seva expulsió de Ciutadans, ha contestat que és una decisió que depèn «de la direcció nacional» del partit. «A mi no em van triar per a lliurar el Govern a Pedro Sánchez i molt menys per a trair als murcians per ambicions personals», ha expressat la vicepresidenta.