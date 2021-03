Castella i Lleó notifica dues possibles reaccions adverses a la vacuna d'AstraZeneca

Un d'ells té un diagnòstic d'encefalitis immunològica no infecciosa i es troba en situació estable

Castella i Lleó ha notificat a l'Agència Espanyola del Medicament dues possibles reaccions adverses de persones a les quals s'ha administrat, en un hospital de Valladolid, la vacuna d'AstraZeneca-Universitat d'Oxford pertanyent al lot investigat per part de les autoritats sanitàries europees.Els dos pacients han estat atesos a l'Hospital Clínic Universitari de Valladolid, un d'ells amb un diagnòstic d'encefalitis immunològica no infecciosa i que es troba en situació estable, a planta, i evoluciona de manera favorable.L'altre tenia un ictus del qual va ser tractat i ja ha rebut l'alta, han informat aquest divendres fonts de la Conselleria de Sanitat de la Junta de Castella i Lleó.L'Hospital Clínic Universitari de Valladolid ha aplicat el protocol per a aquesta mena de patologies per a establir un diagnòstic diferencial i descartar altres etiologies d'encefalitis, i determinar l'origen de la malaltia.El resultat de les diverses proves sol·licitades trigarà a arribar almenys una setmana a causa de la seva complexitat, per la qual cosa en aquests moments no es pot establir cap relació causa-efecte concreta, segons les mateixes fonts.