Andalusia immobilitza una partida d'AstraZeneca vinculada amb els trombes

El conseller de Salut atribueix la decisió a un «principi de precaució» fins veure quina resolució adopta l'EMA

Actualitzada 12/03/2021 a les 12:03

Andalusia ha immobilitzat les 1.200 dosis que té de la partida de la vacuna d'AstraZeneca l'administració de la qual han suspès Dinamarca i Noruega en vincular-la amb problemes de coagulació.Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller de Salut i Famílies, Jesús Aguirre, que ha atribuït la decisió al «principi de precaució» fins a veure quina resolució adopta l'Agència Europea del Medicament, immobilització que no afecta la resta de les dosis d'AstraZeneca que no pertanyen a aquest lot, amb el que adopta una prevenció en la mateixa línia que la que presa per Itàlia.La immobilització s'ha dut a terme, ha aclarit Aguirre, malgrat que «l'Agència Europea del Medicament ens ha comunicat que no hi havia cap problema, que no hi ha una relació directa a Àustria i Dinamarca amb aquest lot i l'augment dels trastorns de coagulació en aquestes persones, que han portat a algunes a la defunció».De totes maneres, el conseller ha explicat que «estadísticament, en persones de 35 a 45 anys, hi ha un volum determinat per 100.000 habitants d'incidència, sense vacuna i sense res, de trombolisme».