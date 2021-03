Un nou estudi afirma que el coronavirus «s'està movent per escapar de les vacunes»

Els vaccins actuals i uns certs anticossos monoclonals poden ser menys eficaços per neutralitzar les noves variants

Actualitzada 10/03/2021 a les 11:41

L'estudi també va descobrir que uns certs anticossos monoclonals utilitzats actualment per a tractar als pacients de covid-19 poden no funcionar contra la variant sud-africana.

Un estudi de la Universitat de Columbia prediu que les actuals vacunes i certs anticossos monoclonals poden ser menys eficaços per neutralitzar les variants del SARS-CoV-2 del Regne Unit i Sud-Àfrica, segons ha informat 20 Minutos. La investigació s'ha publicat a la revista Nature.La farmacèutica de la vacuna Novavax també ha confirmat les prediccions. Aquesta va informar que el seu vaccí tenia una eficàcia de gairebé el 90% a l'assaig fet a Regne Unit, però només del 49,4% a Sud-Àfrica.«El nostre estudi i les noves dades de l'assaig clínic demostren que el virus s'està movent per escapar de les vacunes actuals», ha explicat David Hi de la Universitat de Columbia. I ha afegit que «si continua la propagació desenfrenada del virus i s'acumulen més mutacions crítiques, es possible que estem condemnats a perseguir el SARS-CoV-2 contínuament».Ho i el seu equip han descobert que els anticossos de les mostres de sang de les persones que han rebut la vacuna eren menys eficaços. L'activitat neutralitzadora del virus es va reduir dos vegades contra la variant del Regne Unit, mentre que per la de Sud-Àfrica es va reduir entre 6,5 i 8,5 vegades. Aquesta última dada és més preocupant ja que comporta una reducció de l'eficàcia protectora.