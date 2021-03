Sanitat ajorna la decisió sobre si ampliar el límit d'edat de la vacuna d'AstraZeneca

El Ministeri aposta per esperar a un informe de l'Agència Europea del Medicament sobre els casos de trombosi

Actualitzada 11/03/2021 a les 19:22

El Ministeri de Sanitat ha decidit ajornar la decisió sobre si ampliar el límit d'edat de la vacuna d'AstraZeneca per administrar-la a majors de 55 anys. El govern espanyol aposta per esperar a un avaluació i dictamen de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) sobre els casos de trombosi en persones vacunades amb el vaccí d'Oxford. Diversos països europeus han aturat l'administració d'aquesta vacuna després que s'hagin detectat una trentena de casos de trombosi que, en un cas fins i tot ha provocat la mort. L'EMA ja ho està estudiant. Catalunya havia demanat a Sanitat que s'aixequi el topall i es permeti vacunar persones de més edat.