Rosalía es gasta 1.270 euros en unes sabates

El vestuari de Rosalía, igual que la seva manicura, dona sempre de què parlar. Els seus models extravagants i originals no deixen indiferent a ningú. La catalana, que tornava a ser notícia fa unes setmanes per la seva col·laboració amb Bad Bunny en la cançó La noche de anoche, ha tornat a acaparar totes les mirades, aquesta vegada cap als seus peus, amb unes cridaneres sabates de taló.



La cantant ha deixat a tots els seus seguidors d'Instagram bocabadats amb la seva nova adquisició . Uns botins de la signatura Maison Margiela amb punta quadrada que, encara que de front poden passar desapercebuts, els talons són de plexiglas amb un cigar i una rosa dins d'ells.Rosalía ho ha combinat amb un total look vaquer, fent de les sabates el complement estrella del conjunt. Aquests han despertat tot tipus de comentaris en xarxes socials. La publicació ja summa més d'un milió de likes.A banda de les diferents opinions que han generat els talons, els fets no menteixen, i aquest model de sabates està esgotat en la web de Maison Margiela. Però el que sorprèn més encara no és el seu sold out, sinó que els botins costen la barbaritat de 1.270 euros.Un complement més que se suma ja a diversos parells que té la intèrpret. Els quals tampoc han passat desapercebuts, com els seus maxi sandàlies a l'estil geisha amb els quals sorprenia fa uns mesos o els cridaners talons ergonòmics de l'exclusiva signatura francesa Courreges amb els quals es va fer en el 2019.