Moren tres persones per covid després de compartir ambulància

Acudien a diàlisi a Almeria

Actualitzada 11/03/2021 a les 10:12

Polèmica a Almeria després de la mort per coronavirus de tres pacients mentre anaven a diàlisi i que van compartir ambulància de camí a l'Hospital. Els fets van succeir a finals de febrer, quan una ambulància va transportar a cinc pacients amb problemes renals, dels quals tres han mort.No hi ha evidències de cap mena per a assegurar que el contagi d'aquestes persones es va produir en el vehicle sanitari, però sí que hi ha sospites. Així ho denuncia la presidenta de l'Associació per a la Lluita Contra les Malalties del Ronyó d'Almeria (Alcer), Marta Moreno.En una entrevista a a la Cadena Ser, Moreno ha assegurat de manera rotunda que «aquest contagi múltiple es podia haver evitat», per a després matisar que «no vol dir que el contagi s'hagi donat en l'ambulància, però si hi ha possibilitat que hagi estat així, encara que no certesa».La presidenta exigeix que el succeït serveixi de precedent per a evitar que es repeteixi aquesta pràctica de compartir ambulància: «No podem dir rotundament que es van contagiar a l'ambulància, però perquè això no torni a succeir, demanem que es prohibeixi que viatgin cinc persones en una ambulància. No hauria de superar els tres pacients amb diàlisi. Amb tres pacients, podrien viatjar cadascun en una fila de seients i es mantindrien totes la mesures de seguretat».Moreno ha aprofitat també per a demanar que es prioritzi la vacunació per a aquesta mena de pacients, a causa del risc que tenen en cas d'agafar el coronavirus: «Els metges que ens assisteixen diuen que ens havien d'haver vacunat a la mateixa vegada que a ells. És a dir, al gener. I estem esperant que ens immunitzin a finals de març o principis d'abril. Encara no se sap oficialment».A més, aprofita per a demanar coordinació entre administracions, perquè estan en joc moltes vides humanes: «Es llancen la pilota de l'un a l'altre. Salut Pública assegura que aquesta decisió ha de prendre-la cada Comunitat Autònoma i cada comunitat diu que aquesta decisió és de Salut Pública. A més ens diuen que ja hi ha establert un calendari de vacunació i de moment es respectarà».Finalment, el Govern andalús va emetre un breu comunicat la tarda del dimarts on assegurava que «no hi ha cap brot de covid-19 declarat en la xarxa d'alertes associat al transport sanitari a Almeria».