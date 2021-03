L'EMA comença a estudiar el tractament d'anticossos d'Eli Lilly contra la covid-19

Actualitzada 11/03/2021 a les 11:32

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha començat a estudiar els anticossos bamlanivimab i etesemivab desenvolupats per la companyia farmacèutica nord-americana Eli Lilly per tractar la covid-19. L'EMA ha decidit aquest dijous començar a analitzar els resultats de dos estudis, un que combina els dos anticossos i un altre que utilitza únicament el bamlanivimab. Tanmateix, l'EMA ha remarcat que és «massa aviat» per determinar els riscos i beneficis d'aquest tractament. Ara per ara les úniques dades disponibles són d'estudis fets en animals.