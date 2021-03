Itàlia suspèn temporalment la vacunació amb un lot d'AstraZeneca

La Fiscalia de Sicília ha obert avui una investigació per esclarir la mort d'un militar de 43 anys vacunat

Actualitzada 11/03/2021 a les 17:26

L'Agència Italiana de Medicaments (AIFA) ha informat avui que ha suspès temporalment la vacunació amb un lot de la farmacèutica AstraZeneca per precaució, després dels informes sobre els problemes de coagulació diagnosticats en diversos països europeus.L'agència ha explicat en un comunicat que després de les informacions sobre problemes de salut detectats en altres països europeus, ha bloquejat la inoculació de les dosis del lot ABV2856.A més es reserva el dret a prendre noves mesures, quan sigui necessari, també en estreta coordinació amb l'Agència Europea del Medicament (EMA).L'AIFA destaca que ara per ara «no s'ha establert cap vincle causal entre l'administració de la vacuna i aquests esdeveniments» detectats en altres països i que s'estan realitzant els controls necessaris, recaptant la documentació clínica pertinent.Les mostres d'aquest lot seran analitzades per l'Institut Nacional de Salut italià.De manera paral·lela, la Fiscalia de Siracusa (Sicília, sud) ha obert avui una recerca per a esclarir si la mort d'un militar de 43 anys, que va patir una aturada cardíaca en les últimes hores, té relació amb la vacuna d'AstraZeneca que recentment havia rebut, van confirmar a Efe fonts oficials.La Fiscalia de Catània (Sicília, sud) també ha obert un altre expedient, de moment sense sospitosos, sobre la mort d'un altre policia d'uns 50 anys, que va morir fa 12 dies després de rebre la vacuna de la mateixa farmacèutica.