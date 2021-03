La comissió de salut pública acorda incloure'ls entre els pròxims grups a rebre la vacuna contra la covid-19

Actualitzada 11/03/2021 a les 19:55

Els grups d'alt risc per malaltia greu es vacunaran simultàniament a la franja d'edat de 70 a 79 anys. Així ho ha acordat aquest dijous la comissió de salut pública, en la qual estan representats el Ministeri de Sanitat i les autonomies. La franja d'edat de 70 a 79 anys serà un dels pròxims grups a rebre la vacuna després dels majors de 80 anys. Entre les persones considerades d'alt risc, hi haurà les persones amb trasplantament de progenitors hematopoètics, trasplantament d'òrgan sòlid o en llista d'espera per rebre'n, persones en hemodiàlisi i diàlisi peritoneal, malaltia oncohematològica, càncer d'òrgan sòlid o pulmó en tractament amb quimioteràpia i persones amb Síndrome de Down majors de 40 anys.