El SEPE assegura que el ciberatac no ha afectat al pagament de les prestacions

La renovació de la demanda d'ocupació es realitzarà de manera automàtica fins que se solucioni el problema

Actualitzada 11/03/2021 a les 09:41

El Ministeri de Treball ha assegurat que el ciberatac que pateix el Servei Públic d'Ocupació (SEPE) no ha afectat els seus servidors ni al pagament de nòmines de les diferents prestacions que abona, de manera que «tots els usuaris cobraran amb normalitat».Al seu compte de twitter, el Ministeri de Treball ha assegurat aquest dimecres que està treballant per solucionar com més aviat millor l'atac rebut i que les dades personals, els sistemes de gestió i els servidors no han estat danyats per aquesta incidència.Així mateix, ha apuntat que les persones amb cita prèvia ja estan sent contactades telefònica i presencialment, gràcies a la col·laboració de les comunitats autònomes, i que els terminis per a les sol·licituds del SEPE s'ampliaran tants dies com tardi a restablir-se el servei.«La renovació de la demanda d'ocupació es realitzarà de manera automàtica o es podrà renovar una vegada restablert el servei sense pèrdua de drets», ha afegit.El SEPE ha assegurat estar treballant «amb màxima celeritat per poder restaurar el servei com més aviat millor amb totes les garanties de seguretat».Així mateix, ha informat que el telèfon 060, del Punt Accés General (@060gobes ), està a disposició de la ciutadania per a rebre la informació pertinent.