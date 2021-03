El molnupiravir, un nou antiviral que elimina completament el coronavirus en cinc dies

El fàrmac es troba en la segona fase d'assajos en humans

Investigadors de l'Institut de Ciències Biomèdiques de la Universitat Estatal de Geòrgia ha desenvolupat un fàrmac que aconsegueix bloquejar «per complet» la transmissió del coronavirus, segons explica la revista científica Nature Microbiology. Es tracta del molnupiravir o MK-4482/EIDD-2801.El medicament ja ha començat la seva segona fase d'assaigs en humans i els resultats són molt prometedors. En aquesta hi han participat 182 individus, dels quals 72 tenien el virus. D'aquests, 47 van rebre el nou fàrmac i cinc dies després ja donaven negatiu per coronavirus.El molnupiravir es pren per via oral i, en cas de confirmar-se els bons resultats, permetrà frenar el progrés dels pacients amb una malaltia greu, reduir la fase infecciosa i disminuir els brots locals. S'espera que els resultats finals es presentin durant el segon trimestre del 2021.