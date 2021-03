El Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid publica la convocatòria d'eleccions

Actualitzada 11/03/2021 a les 09:20

El Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid (BOCM) ha publicat aquest dijous el decret de dissolució de l'Assemblea de Madrid i de convocatòria d'eleccions anticipades el 4 de maig. Així doncs, la dissolució del parlament autonòmic entra en vigor després que la presidenta de la Comunitat de Madrid signés el text dimecres a les 12 hores. La dissolució de l'Assemblea entra en contradicció amb l'admissió a tràmit de les mocions de censura registrades per PSOE i Més Madrid per part de la Mesa de la cambra madrilenya i no està clar si es podran celebrar els comicis o s'haurà de debatre primer una moció de censura.