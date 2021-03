Dinamarca suspèn la vacunació amb AstraZeneca després de registrar «greus casos de trombes»

Un dels casos està relacionat amb una mort i l'Agència Europea del Medicament (EMA) ha iniciat una investigació

La Direcció General de Sanitat de Dinamarca (SST) ha anunciat aquest dijous la suspensió temporal durant 14 dies de la vacuna d'AstraZeneca després de registrar «greus casos de trombes» en persones que l'havien rebut.Un dels casos està relacionat amb una mort, han explicat en un comunicat les autoritats sanitàries, que ressalten que encara no es pot concloure que hi hagi una relació directa entre la vacuna i els trombes.L'Agència Europea del Medicament (EMA) ha iniciat una investigació sobre aquest tema, segons la Direcció General de Sanitat danesa, que ha aplicat «un principi de prudència» i realitzarà una nova valoració en la penúltima setmana de març.«Estem en la campanya de vacunació més gran i important en la història de Dinamarca, necessitem totes les vacunes que puguem aconseguir. Per això no és una decisió fàcil suspendre una. Però hem de reaccionar amb cura quan hi ha evidència de possibles efectes greus», ha afirmat el director de la SST, Søren Brostrøm.Brostrøm ha ressaltat que es tracta d'una pausa i que hi ha «bona documentació» que la vacuna de AstraZeneca és «segura i efectiva», però que les autoritats daneses es veuen obligades a reaccionar davant informacions de possibles efectes «de Dinamarca i altres països europeus».Totes les cites i invitacions a sol·licitar cita per a rebre aquesta vacuna queden suspeses, i els qui ja hagin rebut la primera dosi hauran d'esperar fins a un altre avís.La mesura implica canvis en el pla de vacunació, que es retardarà en el pitjor dels casos quatre setmanes fins al 15 d'agost, data en la qual s'espera que hagi estat immunitzada tota la població que així ho desitgi.«Abans de res és important que quan sorgeixin riscos en relació amb una vacuna, aquests siguin investigats. Per això, penso que és correcte suspendre la vacunació d'AstraZeneca», ha dit en roda de premsa la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.Frederiksen s'ha mostrat contrariada pel retard, però alhora convençuda que Dinamarca, un dels països que més ràpid està vacunant contra la covid-19 a Europa i dels menys afectats, pugui normalitzar la situació en uns mesos.«Crec en un estiu amb una Dinamarca gairebé normalitzada. M'atreveixo a dir-ho, sempre que els danesos continuïn fent-se test i vacunant-se», ha afirmat la primera ministra.