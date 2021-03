La prova es farà 72 hores abans del viatge

Actualitzada 10/03/2021 a les 18:37

L'empresa Costa Cruceros, que tornarà a operar aquest 27 de març, ha posat en marxa una nova iniciativa inclosa en el seu protocol de seguretat.



I és que els seus passatgers podran fer-se una prova PCR per 40 euros per tal de demostrar que no pateixen el coronavirus.Les proves es realitzaran 72 hores abans de l'inici del viatge.