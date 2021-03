Cinc països europeus aturen l'ús de la vacuna d'AstraZeneca per una trentena de casos de trombosi

Dinamarca se suma a Àustria i Luxemburg, tot i que el regulador no té indicis que siguin efectes secundaris

Actualitzada 11/03/2021 a les 16:17

Dinamarca ha decidit aturar temporalment l'ús de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca per diversos casos de trombosi en persones vacunades i que en un cas fins i tot ha provocat la mort d'una d'elles. El país danès se suma així a Àustria, Luxemburg, Lituània, Letònia i Estònia, que també han suspès la vacuna per casos similars. En total, s'ha detectat una trentena de casos, segons ha informat aquest dijous l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès). El regulador de la UE va anunciar dimecres que ja ho està investigant, però va remarcar que «per ara no hi ha evidències que la vacunació sigui la causa» d'aquestes trombosis i, per tant, no les inclou com a efectes secundaris de la vacuna d'Oxford.