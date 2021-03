Una quinzena d'alumnes deixen d'anar a l'escola per por a un company

Els seus pares han pres aquesta decisió fins que la Conselleria d'Educació els doni una solució per tornar al centre de Gijón

Els pares de 16 alumnes d'una escola de Gijón han decidit no portar als seus fills al centre per denunciar la conducta violenta d'un company. Segons ha informat el Diario Vasco, el menor, alumne de necessitats educatives especials, porta tres cursos al centre, però aquest any la situació s'ha complicat.Els pares asseguren que el seu comportament «altera la rutina i l'evolució educativa» de la resta de companys, als que té «atemorits i amenaçats de mort». L'alumne també hauria agredit als alumnes verbal i físicament en diverses ocasions, fins i tot al personal del centre i del menjador.Els progenitors asseguren que els seus fills no volen tornar a l'escola per por, situació que han denunciat a la Conselleria d'Educació.La setmana passada l'alumne conflictiu va tirar cadires i taules a l'aula, va colpejar diversos alumnes i va buidar un extintor. El centre va haver de requerir la presència policial.