Rússia, interessada a produir la vacuna Sputnik V a Galícia

Estan en procés de negociació amb la biofarmacèutica Zendal

Actualitzada 10/03/2021 a les 23:14

L'empresa IberAtlantic, amb seu a Vigo, es troba en un procés de negociació amb el Fons Rus d'Inversió Directa i la biofarmacéutica Zendal, amb seu en Porriño (Pontevedra), per a tractar d'arribar a un acord que permeti la producció de la vacuna russa Sputnik V a Espanya. Així ho ha anunciat aquest dimecres en la xarxa social Twitter l'Ambaixada de Rússia a Espanya.Per part seva, fonts de Zendal consultades per Efe s'han limitat a assegurar que avaluen contínuament projectes.Zendal és l'única companyia autoritzada per a la fabricació a Espanya de vacunes de salut humana i ha estat la triada per Novavax per a fabricar el seu antigen contra la covid-19, el qual pot rebre a l'abril el vistiplau de l'Agència Europea del Medicament.Per part seva, IberAtlantic és una societat mercantil que el seu CEO, el gallec Pedro Mouriño, és també cònsol honorari de la República de Rússia a Galícia.«Portem més d'un any amb aquest tema, vam anar dels pocs que crèiem que podria arribar aquesta vacuna a Espanya», ha assegurat Mouriño a Efe, i diu ser «optimista».La setmana passada, l'Agència Europea del Medicament va començar a analitzar en temps real la seguretat, eficàcia i qualitat de la vacuna russa, a la qual la revista científica Lancet ha atribuït una eficàcia del 92 per cent després de les dues dosis necessàries.Segons Mouriño, la vacuna russa «està més prop d'Espanya i d'Europa que mai», i ressalta que països com Hongria, la República Txeca i Eslovàquia ja s'han fixat en la Sputnik V perquè el procés de compra centralitzat de l'EU ha demostrat tenir llacunes.Assegura també que per davant hi ha «un procés regulador i no menor», i explica que ara mateix les possibilitats perquè vacuna russa arribi a Espanya són dues: la subcontractació de la producció o una transferència de tecnologia i patent.