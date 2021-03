Robinho, condemnat per violar i «humiliar brutalment» una noia al 2013

L'ex, entre d'altres, del Real Madrid, hauria aportat «una versió falsa dels fets» a les autoritats

Actualitzada 10/03/2021 a les 09:13

La Cort d'Apel·lació de Milà, que va condemnar el desembre passat al futbolista brasiler Robson de Souza, Robinho, a nou anys de presó per violar a una noia de 23 anys en 2013, va considerar que el jugador va humiliar «brutalment» a la víctima i va desviar voluntàriament les recerques, segons va revelar aquest dimarts el diari italià La Repubblica.Les raons que van portar a la Cort d'Apel·lació de Milà a confirmar el passat 10 de desembre els nou anys de presó a Robinho per una violació en grup a una jove en una discoteca inclouen haver «menyspreat» a la noia i haver-la «humiliat brutalment».A més, la Cort d'Apel·lació va considerar que Robinho «va intentar des del començament desviar les recerques oferint a les autoritats una versió falsa i prèviament concordada» amb l'altre responsable, assegura la font citada.Robinho, exfutbolista del Real Madrid i del Manchester City, entre altres, jugava al Milan aquella temporada i va participar al costat d'un amic, Ricardo Falco, en la violació d'una noia albanesa que estava celebrant en un conegut local de Milà el seu 23 aniversari.Robinho va desmentir les acusacions el 2014, quan va transcendir la notícia que Itàlia li investigava per aquests fets.L'any 2009, quan participava en la lliga anglesa, es va saber que Robinho estava sent investigat per la policia per una presumpta violació en un club nocturn de Leeds (centre), encara que, després de ser sotmès a un interrogatori, va ser posat en llibertat sota fiança.El futbolista va negar aquestes acusacions.