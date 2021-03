PSOE i Mes Madrid intenten d'aquesta manera forçar un canvi al govern regional de Madrid tal com PSOE i Cs han fet a Múrcia i sense haver d'anar a les urnes.La qüestió queda ara a mercè del registre electoral. Si les mocions de censura s'han registrat abans de la dissolució de l'assemblea per part de la presidenta, no es podran celebrar eleccions anticipades com a mínim fins després del debat de les mocions.Pel contrari, si les mocions de censura s'han registrat després prosperarà la convocatòria electoral.