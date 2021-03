Pfizer-BioNTech promet entregar 4 milions de dosis addicionals en les pròximes dues setmanes

Brussel·les defensa que ajudarà particularment a les zones més afectades per les variants de la covid-19

Actualitzada 10/03/2021 a les 11:57

Pfizer-BioNTech s'ha compromès a entregar 4 milions de dosis addicionals de la vacuna contra la covid-19 a la Unió Europea en les pròximes dues setmanes. Així ho ha anunciat aquest dimecres la Comissió Europea després d'arribar a un acord amb les companyies.Segons l'executiu europeu amb aquesta nova compra volen ajudar particularment a les zones més afectades per les variants com el Tirol a Àustria, Niça a França, Bolzano a Itàlia o algunes parts de Baviera i Saxònia a Alemanya. De totes maneres, fonts comunitàries matisen que tots els estats membre podran accedir a les dosis addicionals i, per tant, Espanya també podria demanar més provisions de la vacuna.