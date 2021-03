Mercadona entrega 15.500 quilos de llentia cuita a la Creu Roja

En total, des de l'1 de gener i fins avui, ha lliurat 996.000 quilos d'aliments, tant secs com frescos, i articles d'higiene personal

Actualitzada 10/03/2021 a les 15:05

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha fet efectiva avui l'entrega de 27.300 unitats de llentia cuita (el que equival a 15.500 quilos) a la Creu Roja a Catalunya. La nova donació feta avui a la Creu Roja forma part de les que la cadena està duent a terme a diverses entitats socials i organitzacions benèfiques d'arreu de Catalunya com a conseqüència de la situació derivada de la pandèmia. En total, des de l'1 de gener i fins avui, ha lliurat 996.000 quilos d'aliments, tant secs com frescos, i articles d'higiene personal que se sumen a les més de 3.000 tones donades durant el 2020, any en què va doblar les donacions.Mercadona col·labora diàriament amb 156 entitats socials i organitzacions benèfiques d'arreu del territori com ara els quatre bancs dels aliments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i les seves entitats col·laboradores, la Creu Roja a Catalunya, i el Banc de Productes no alimentaris La Nau, entre d'altres. Del total d'entitats, 98 corresponen a les comarques de Barcelona, 27 a Tarragona, 22 a Girona i 9 a les comarques lleidatanes. A més, cal afegir que ha anat ampliant progressivament el número de supermercats que fan donacions de productes no aptes per a la venda però si per al consum i, des del més de setembre passat, hi participen totes les botigues que la cadena té a Catalunya, en total 250.El 4 de gener, Mercadona ja va fer efectiu un primer lliurament de 21.600 litres de llet sencera Hacendado a la Creu Roja. En aquest sentit, el president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet, ha agraït «el suport continuat que Mercadona està donant a l'organització humanitària a l'hora de fer front als efectes socials de la pandèmia generada per la Covid-19» i ha posat de manifest que «el suport humanitari que la Creu Roja ha prestat a més de 400.000 persones durant aquest any passat i fins avui no hauria estat possible sense establir aliances amb empreses com Mercadona».Per la seva banda, el director de Relacions Externes de Mercadona a Catalunya, Bernat Morales, ha agraït “la tasca que estan duent a terme les entitats socials i organitzacions benèfiques d'arreu de Catalunya” i ha assenyalat que «en el que portem d'any ja hem donat 996.000 quilos d'aliments, xifra que equival a gairebé un 33% del total de les donacions fetes durant el 2020. Això representa per a la companyia la satisfacció de dur a terme els nostres objectius de solidaritat i responsabilitat social per ajudar a pal·liar, en la mesura del possible, les demandes de les persones més necessitades».Dins el compromís de compartir amb la societat part de tot el que en rep, Mercadona desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l'aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política, col·labora amb més de 290 menjadors socials, 60 bancs d'aliments i altres entitats socials de tot Espanya i Portugal, als quals fa donacions diàriament, i participa en les campanyes de recollida d'aliments que aquestes entitats organitzen. De fet, el 2020 la companyia ha donat a totes aquestes entitats un total de 17.000 tones d'aliments, de les quals més de 3.000 a Catalunya. Aquestes quantitats s'han anat incrementant des que va prendre la decisió de reforçar els processos de donació de productes de primera necessitat a les entitats socials i organitzacions benèfiques amb què col·labora habitualment.Pel que fa a Catalunya, treballa amb 156 entitats socials i organitzacions benèfiques de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona a les quals dona aliments diàriament i hi participen els 250 supermercats que la cadena té al territori.Des de març de l'any passat, el Pla Creu Roja RESPON davant el coronavirus ha prestat suport humanitari a 415.976 persones en situació de vulnerabilitat a tot Catalunya i 1.039.940 han estat beneficiàries indirectes d'aquest ajut. En total, s'han distribuït 3.646 tones d'aliments, 110.064 kits d'ajuda bàsica i 34.923 targetes de prepagament entre la població més vulnerable a través de 74 centres de tot el territori.Durant la pandèmia, s'han incorporat a l'organització més de 8.200 nous voluntaris i voluntàries, majoritàriament joves, bona part dels quals han estat en primera línia per atendre directament les persones més vulnerables.Al llarg d'aquesta crisi, s'han aconseguit més de 400 col·laboracions empresarials, ja siguin de donació de producte, aportacions econòmiques o col·laboracions d'altres tipologies, com ara la cessió d'espais, de vehicles o de maquinària industrial.