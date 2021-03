Kosovo amenaça amb no jugar contra Espanya

Malestar perquè al Twitter de la Selecció Espanyola se'l va qualificar de «territori», i no de país

La qualificació aquest dimarts per part del Twitter de la Selecció Espanyola com a «territori» a Kosovo, no reconegut com a país per Espanya, va provocar la resposta de la Federació de Futbol de Kosovo (FKK), que va demanar «una ràpida» rectificació a la seva homòloga espanyola i va advertir que només jugarà el 31 de març a Sevilla amb el seu «himne nacional» i la seva «bandera» o no es disputarà aquest xoc de classificació per al Mundial 2022.«Kosovo és un estat independent, reconegut per la majoria dels països més desenvolupats i democràtics del món i membre en igualtat amb tots els altres països de la UEFA i la FIFA des del maig de 2016», va repassar la Federació de Futbol de Kosovo en un comunicat publicat aquest dimarts en la seva pàgina web oficial.Al mateix temps que va considerar «injusta» la qualificació de «territori» per part del missatge en les xarxes socials de la selecció espanyola, va remarcar que la «selecció nacional de Kosovo es presentarà com qualsevol altre país» en el partit del pròxim 31 de març i va recordar que «els criteris» en aquest sentit de la «UEFA i la FIFA són clars» i coneguts per part de la Federació Espanyola de Futbol.I va advertir que «no farà cap concessió» en aquest sentit. «Només jugarem d'acord amb els estrictes criteris i regles de la UEFA, amb l'himne nacional i la bandera; en cas contrari, el partit no es disputarà», va assegurar la FKK, que va afegir que s'ha posat «en contacte» amb la Federació Espanyola de Futbol i està «esperant una ràpida» rectificació per part d'aquesta.Alhora, va explicar que Kosovo és «membre de la UEFA amb els mateixos drets que 54 federacions més» i Espanya està «obligada» a tractar-la com a tal.El missatge del Twitter oficial de la selecció espanyola al qual es refereix el comunicat recollia aquest matí que «Luis Enrique donarà a conèixer la pròxima llista el dilluns 15 de març» i afegeix: «Espanya inicia el camí cap a #Catar2022 contra Grècia, Geòrgia i territori de Kosovo».