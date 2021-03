Investiguen a Valladolid el cas d'una nena de 4 anys que ha contret una malaltia de transmissió sexual

Els fets podrien haver passat en un viatge que va fer amb la seva mare per visitar la seva parella sentimental, que resideix a Amèrica

Els Serveis Socials de la Junta de Castella i Lleó investiguen l'entorn d'una nena de 4 anys, després que els facultatius li diagnostiquessin una malaltia venèria. Una anàlisi que duen a terme amb la col·laboració de la mare de la menor.Segons fonts de la Conselleria de Família i Igualtat d'Oportunitats, els Serveis Socials redactaran un informe sobre la situació de la petita i el remetran a la Fiscalia.La investigació, de la que s'ocupa el Jutjat d'Instrucció número 6 de Valladolid, es va iniciar el passat 26 febrer després que l'hospital al qual la dona va portar a la seva filla posés els fets en coneixement del Jutjat mitjançant una trucada telefònica, han informat aquest dimarts fonts del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó.L'òrgan judicial va oficiar llavors a la Fiscalia i a la Policia perquè es practiquessin les diligències corresponents encaminades a l'esclariment dels fets, mentre l'informe forense rebut al Jutjat només recull la malaltia de transmissió sexual i no aprecia cap altra lesió en la menor.De les primeres indagacions es desprèn que els fets investigats van poder ocórrer a l'estranger, durant un viatge en el qual la nena va acompanyar a la seva progenitora per a visitar a altres persones. El sospitós, parella sentimental de la mare, resideix a Amèrica.Fonts de la Conselleria de Família han detallat que, en funció dels protocols establerts en aquesta comunitat, els facultatius tenen obligació de comunicar en primer lloc als Serveis Socials si sospiten d'un cas de maltractament «greu», encara que pel que sembla en aquest cas no van apreciar aquesta situació.Des d'aquest departament avancen que encara que la nena no es troba en una situació de desprotecció o desemparament, els Serveis Socials faran un seguiment de la situació de la petita. Una investigació de l'entorn de la menor que es duu a terme amb plena cooperació de la seva progenitora, segons la conselleria.